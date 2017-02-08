Не тільки святкували

У першому місяці нового 2017 року платники податків Тернополя та району не тільки святкуваннями переймалися. Не забували і про наповнення бюджетів усіх рівнів.

Державний бюджет упродовж січня отримав 60 мільйонів гривень податкових надходжень. Найбільше (33,6 мільйона) внесено податку на додану вартість. А надходження податку на доходи фізичних осіб склали 18,1 мільйона гривень. Внесок наших земляків в обороноздатність країни склав 5,4 мільйона гривень військового збору.

На рахунки місцевих бюджетів натомість надійшло 94,2 мільйона гривень. Левову частку склав податок на доходи — 54,4 мільйона. Єдиного податку сплачено 15,8 мільйона гривень, акцизного податку — 12,5 мільйона, плати за землю — 7,6 мільйона, податку на нерухоме майно — 2,5 мільйона гривень.

У Тернопільській ОДПІ нагадують також, що з 1 січня розпочалася кампанія декларування доходів за 2016 рік. Консультації, тренінги, надання практичної допомоги — в Центрі обслуговування платників.

Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ