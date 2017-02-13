Нове в нормативній грошовій оцінці земель

Індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із двома значеннями. Для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) — сто відсотків, для земель несільськогосподарського призначення — 106.

Про це повідомили в Тернопільській ОДПІ. Тобто в 2017 році при поданні декларацій та розрахунку плати за землю власниками та орендарями земель значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільгоспугідь становить 1,0, а для земель несільськогосподарського призначення — 1,06.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ