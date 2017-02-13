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13.02.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Нове в нормативній грошовій оцінці земель

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Індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із двома значеннями. Для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) — сто відсотків, для земель несільськогосподарського призначення — 106. 

Про це повідомили в Тернопільській ОДПІ. Тобто в 2017 році при поданні декларацій та розрахунку плати за землю власниками та орендарями земель значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільгоспугідь становить 1,0, а для земель несільськогосподарського призначення — 1,06.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Богдан Дікальчук

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