Оптимізму все ж не втрачаймо

Зважаючи на те, що до першої частини чемпіонату світу з біатлону в австрійському Хохфільцені ввійшли три дисципліни, в яких українським стріляючим лижникам поки не вдалося завоювати хоча би медаль на етапах Кубка світу, розраховувати на успішний початок співвітчизниками головного старту сезону могли хіба оптимісти. Однак і їм довелося вдовольнитися лишень п’ятим місцем у змішаній естафеті та особистими досягненнями на змаганнях такого рівня 22-річної тернопільської динамівки Анастасії Меркушиної — десятою позицією в спринті і восьмою — в гонці переслідування.

Утім поспішати з висновками про те, що українці не готові до боротьби за нагороди, теж навряд чи варто. Після дводенної паузи на самому початку цього тижня головні надії, звісно ж, пов’язуватимемо з індивідуальною гонкою, в якій Сергій Семенов нещодавно відзначився завойованим третім місцем в італійському Антхольці, та з класичними естафетами, де і жіночий, і чоловічий квартети нині серед лідерів цієї дисципліни Кубка світу. Не забувши попри те зауважити, що іноземні фахівці Урош Велепец та Юрай Санітра, здається, все ж не дотримали обіцянки підвести своїх підопічних до світової першості в повній бойовій готовності.

Окрім того, що ні в одній з інших збірних напередодні стартів не випало з обойми відразу два перевірені бійці (спочатку Віталій Кільчицький, пізніше — Артем Прима), лідери команди в обох індивідуальних дисциплінах, погодьтеся, необхідного запасу міцності не продемонстрували. В оптимальних своїх кондиціях аж ніяк не вдовольнили би в спринті 22-га позиція Юлію Джиму, 34-та — Олену Підгрушну, 28-ма — Дмитра Підручного, 41-а — Сергія Семенова. Та ще й уже згаданий словак Юрай Санітра розпочав нікому не потрібні розмови про те, що було би, коли Семенов на стрільбі стоячи не потрапив би в сильний вітровий порив.

Як потрібно виправляти попередні невдачі, вже в недільній, 12 лютого, гонці переслідування довели Підручний із Семеновим, піднявшись із завойованих позицій відразу на чотирнадцяту і п’ятнадцяту. На відміну від Джими, якій невпевнена стрільба знову не дозволила піднятися вище 23-го місця. Наша землячка Олена Підгрушна, до речі, на старт персьюїту не вийшла. Зважаючи, вочевидь, на стан здоров’я, наставник жіночої збірної словенець Урош Велепець пояснив неучасть тим, що не було резону. Шкода, звичайно. Адже уславлена білоруска Дарія Домрачева про це не задумувалася, здійснивши карколомний стрибок з 27-го місця на друге.

Та все ж перед середовою, 15 лютого, індивідуальною гонкою жінок не згадуватимемо про неприємне. Хороша форма Анастасії Меркушиної (імовірніше наставники дадуть їй перепочинок перед естафетою і мас-стартом, участь у якому собі вже гарантувала), високий командний дух обох естафетних квартетів усе таки вселяють надію на те, що цей чемпіонат світу не стане для українців найневдалішим за останні роки.

На фото: Анастасія МЕРКУШИНА (на передньому плані) під час спринтерської гонки в Хохфільцені.

Фото із сайту Федерації біатлону України