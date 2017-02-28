Перший день весни, останній — подання звітності

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. В середу, 1 березня, закінчується термін подання річної Декларації платника єдиного податку.

Фізичні особи–підприємці, які завершили 2016 рік, перебуваючи на першій або другій групах спрощеної системи оподаткування, подають таку звітність за формою, затвердженою Наказом Мінфіну України від 19 червня 2015 року.

Детальні консультації щодо заповнення – в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ