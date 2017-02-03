Перші перемоги майбутніх чемпіонів

Лижна база в Острові Тернопільського району недарма має славу місця, де свої перші кроки в спорті зробили сотні майбутніх майстрів. Саме з прокладеної в лісочку на околиці села лижної траси вирушили свого часу у вражаючий похід за міжнародним визнанням і два капітани збірної України з біатлону — олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна із сусідньої Великої Березовиці та Дмитро Підручний, батьківська хата якого розташована ледве не поруч з ареною змагань юних вихованців Тернопільської районної ДЮСШ.

Тож і не дивно, що першість навчального спортивного закладу з лижних перегонів завжди проходить в азартній боротьбі.

Адже трьом з половиною десяткам юних атлетів з відділень у Мишковичах, Острові та Великій Березовиці, — розповів директор Тернопільської районної ДЮСШ Олександр Шум, — є на кого рівнятися. А під час офіційних стартів у кожного передусім з’являється нагода продемонструвати, чого навчилися під час тренувань з досвідченими наставниками, чи домоглися прогресу в результатах.

Емоції переповнювали юних лижників і цього разу. В старшій віковій групі 14—15-річних задоволеними виглядали Владислав Недогонь і Діана Руда. Максимальна самовіддача допомогла випередити головних конкурентів — Юрія Вінницького з Русланом Гульком та Аллу Гаяць з Ольгою Косенко. В середній (2003—2004 років народження) гідними суперниками Олексія Качурая стали Олег Гладь та Олександр Яськів. А Уляна Сливяна випередила Соломію Плаксиву.

Натомість перегони початківців від 2005 року народження принесли першу в житті перемогу Еллі Русін і Тарасові Костюку. На все життя запам’ятають ці змагання також Ангеліна Дячук з Діаною Гасій, Захар Чайковський, Владислав Сапужак та Ігор Губиш. Останні двоє, до речі, не змогли між собою виявити сильнішого. Тож обом заслужено вручили медалі і грамоти за третє місце.

На завершення ж не можна не згадати про дієву допомогу Тернопільській районній ДЮСШ з боку сектору молоді та спорту райдержадміністрації, працівники якого потурбувалися про заохочення юних лижників, які взяли участь у змаганнях. Традиційно відзначили і наймолодших учасників — Андрія Сцібайла та Ангеліну Дячук. А обласна федерація зимових видів спорту допомогла підготувати трасу до лижних перегонів.

Соломія КРУЧОВА

Фото авторки