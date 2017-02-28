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28.02.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Попереду — всеукраїнський фінал

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Юні прихильники древньої гри нещодавно визначили лауреатів другого обласного етапу XXIV всеукраїнської спартакіади дітей з особливими потребами «Повір у себе» з шахів. Найкращих із кращих тренер тернопільської ДЮСШ «Інваспорт», майстер спорту Пантелеймон Яблонський готуватиме до вирішальних стартів традиційних змагань в Українському дитячому центрі «Молода гвардія». 

У турнірі 11—15-річних дівчат не мала собі рівних Єлизавета Паньків з Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру. Хоча і двоє інших призерів — Юлія Островська та Юліана Миколаїв з Теребовлянського навчально-виховного комплексу заслуговують на відзнаку.

Напружена суперечка за першість розгорнулася між учнями цих загальноосвітніх навчальних закладів і в змаганнях юнаків. Чемпіоном став тернопілець Олександр Процюк, його товариш по навчанню Андрій Андрушишин виборов третє місце. А другу суму балів заслужено набрав теребовлянець Владислав Сидорчук.

Переможці обласної дитячої спартакіади нагороджені медалями і грамотами.

Фото Тернопільського «Інваспорту»

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Богдан Дікальчук

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