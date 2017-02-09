Півочка на користь кандидата

Хоростківський міський Будинок культури гостинно прийняв учасників чемпіонату Гусятинського району з шахів. Двадцять три любителі древньої гри віком від восьми до шістдесяти восьми років з’ясували стосунки в турнірі за швейцарською системою в сім турів та п’ятнадцятихвилинним контролем часу.

Організатори, як розповів головний суддя Юрій Грицевич, подбали аж про чотирнадцять грошових призів. Після напружених і безкомпромісних баталій головний дістався кандидатові в майстри спорту Михайлові Суслі — 6,5 очка із семи можливих. Лише на півочка відстав від чемпіона першорозрядник Роман Сорока. А третій результат у Василя Кулака. Наступні ж призові місця дісталися Миколі Бендасу з Гусятина, Наталі Мельничук та Ярославові Коцюбинському з Хоросткова. Природно, що Наталя Мельничук стала кращою серед жінок. Друге ж і третє місця вибороли сестри Ольга і Тетяна Талабан.

Зі старших узяли приклад і юні шахісти. У віковій групі до чотирнадцяти років учень шостого класу Володимир Романишин здобув першість лише за кращим додатковим показником. Серед другорозрядників найкращим став Василь Кулак, серед третьорозрядників — Ярослав Сорока. Приз найстаршого учасника нагадуватиме про змагання 68-річному Дмитрові Говенку, а молодшим за нього аж на шість десятків літ виявився земляк із Хоросткова, учень другого класу Максим Сарабун, якому тільки нещодавно виповнилося вісім.

Про належну організацію змагань подбали міський голова Хоросткова Степан Гладун, директори місцевої ЗОШ №2 Галина Ворона і Будинку культури Павло Доскоч. А про грамоти і медалі подбали керівники районного комунального підприємства «ФСТ «Колос» — спорт для всіх» Антон Кузик і сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Зоряна Стус.

Фото з архіву організаторів змагань