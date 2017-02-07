Результат однаковий, настрій — різний

Услід за футболістами тернопільської «Ниви», які, нагадаю, півтора тижня тому впевнено здолали «Сокіл» із Сокільників (7:0), минулих вихідних, 4—5 лютого, в традиційному турнірі пам’яті Ернеста Юста стартували і два інші колективи з Тернопільщини. Спочатку до Винників під Львовом завітали гравці ФК «Тернопіль», а днем пізніше — теребовлянської «Ниви».

В обох матчах за участі наших земляків судді зафіксували однаковий результат — 4:0. Однак настрій у футболістів після завершення поєдинків був різним. Якщо команда першої ліги не мала проблем у протистоянні з аматорами з «Мурованого», то чинні чемпіони Тернопільщини не змогли на полі зі штучним покриттям стадіону імені Богдана Маркевича на рівних протистояти «Феніксу-Стефано-1» з Підмонастиря.

У складі містян під час стартової зустрічі влучними ударами двічі відзначився Тарас Червонецький. Ще по одному голу записали на свій рахунок Ігор Курило та один із гравців, який перебуває на перегляді.

На груповому етапі турніру усім командам з Тернопільщини доведеться провести ще по два матчі.

Фото із сайту ФК «Тернопіль»