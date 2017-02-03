Репетиція перед чемпіонатом

Не встигли ще тернопільські прихильники «королеви спорту» порадіти за успіхи своїх земляків на запорізькому чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків, як надійшла втішна звістка і зі столиці нашої держави. Готуючись до запланованого на середину лютого чемпіонату України в приміщенні серед дорослих, подружжя майстрів спорту Івана і Наталії Стребкових знову довело, що обоє всерйоз налаштовані поборотися на всеукраїнських стартах як за перемогу, так і за путівки на березневий чемпіонат Європи в столиці Сербії Бєлграді.

Чергову перевірку готовності обох наставники спортсменів Ігор Сташко і Олександр Степанюк улаштували сьогодні, 3 лютого, коли під час завершального змагального дня першості Києва знайшлися гідні суперники в бігу на 3000 метрів. Першою на доріжку вийшла Наталія. Разом із старшою від себе на п’ять років і не менш відомою киянкою Ольгою Скрипак, не гаючи часу, відірвалися від конкуренток, а з’ясування імені найсильнішої відклали вже на завершальні метри дистанції. Молодість зрештою перемогла досвід, фінішувавши на сім секунд швидше. Наближатися до контрольного нормативу, який гарантує путівку на європейську першість, вочевидь, не мали наміру. Зате новоспечена чемпіонка Києва Наталія Стребкова може похвалитися новими рекордами Тернопільської області серед дорослих і молоді в бігу на 3000 метрів у приміщенні — 9 хвилин 30,14 секунди.

Натомість фаворитам чоловічих перегонів влаштовувати майстер-клас під час забігу не довелося. Аби менш досвідченіші їм не заважали, організатори спочатку відправили на дистанцію слабших. А доля нагород вирішалася в суперечці тих, хто вже має в своєму активі майстрівський статус. І разом з Іваном киянин Микола Нижник та Станіслав Маслов із Житомирщини, якими теж опікується Ігор Сташко, виправдали сподівання навіть найвибагливіших гурманів. На фініші столичний бігун випередив Стребкова на 0,05 секунди! А бронзовий призер завершив біг ще на 1,01 секунду пізніше. Та головне не це. Результат Івана Стребкова (8 хвилин 8,38 секунди), як і його конкурентів, надзвичайно близький до континентального кваліфікаційного нормативу — 8 хвилин 5 секунд.

Перед чемпіонатом України в приміщенні, який відбудеться в Сумах 17—19 лютого, наставники запланували для Івана і Наталії Стребкових ще виступ 11 лютого на Кубку України. Але напередодні головного старту зайвий раз на трикілометровій дистанції себе не випробовуватимуть. Обмежаться участю в забігах на 1500 метрів.

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