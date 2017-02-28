Вільне життя
Вільне життя  |  Новини  |  Спорт  |  Тернопіль  |  Тернопіль  |  Рівняючись на наставника
28.02.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Рівняючись на наставника

DSC03939

Наприкінці минулого тижня визначилися лауреати чемпіонату Тернопільщини з настільного тенісу серед спортсменів з особливими потребами. Дводенні баталії в спортклубі «Інваспорту» на проспекті Злуки засвідчили, що найкращі з трьох з половиною десятків учасників готові гідно виступити і на чемпіонаті України. 

На думку керівника тернопільського «Інваспорту», заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Олега Юзчишина приносить плоди плідна праця викладачів навчально-реабілітаційних закладів та інтернатів краю, а також тренера ДЮСШ «Інваспорт», відомого майстра малої ракетки Дмитра Бідного.

У жіночому турнірі не було рівних Тетяні Боднар з обласного центру. На п’єдестал пошани також піднялися Вікторія Гузій із Гримайлова та Ольга Стояк із Заліщиків. Натомість чоловіки визначили найсильніших у трьох нозологіях інвалідності. Вирішальні баталії серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату завершилися тим, що бережанець Роман Монташевич довів свою перевагу над Ігорем Фіялкою з Тернополя і Миколою Божемським з Козівського району. Трійка спортсменів з Гримайлова в складі Ярослава Возного, Віталія Гузія і Віктора Бобкова в поєдинках між собою визначила, хто є найкращим у турнірі чоловіків з вадами розумового та фізичного розвитку. А принципова суперечка атлетів з вадами слуху завершилася перемогою Еріка Скринника із Збаражчини. Двоє інших призових місць дісталися тернопільцям — Андрієві Єдинаку з Іваном Кіликом.

Переможці і призери нагороджені грамотами і медалями.

Фото тернопільського «Інваспорту»

Loading...

Про автора

Богдан Дікальчук

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини