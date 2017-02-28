Рівняючись на наставника

Наприкінці минулого тижня визначилися лауреати чемпіонату Тернопільщини з настільного тенісу серед спортсменів з особливими потребами. Дводенні баталії в спортклубі «Інваспорту» на проспекті Злуки засвідчили, що найкращі з трьох з половиною десятків учасників готові гідно виступити і на чемпіонаті України.

На думку керівника тернопільського «Інваспорту», заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Олега Юзчишина приносить плоди плідна праця викладачів навчально-реабілітаційних закладів та інтернатів краю, а також тренера ДЮСШ «Інваспорт», відомого майстра малої ракетки Дмитра Бідного.

У жіночому турнірі не було рівних Тетяні Боднар з обласного центру. На п’єдестал пошани також піднялися Вікторія Гузій із Гримайлова та Ольга Стояк із Заліщиків. Натомість чоловіки визначили найсильніших у трьох нозологіях інвалідності. Вирішальні баталії серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату завершилися тим, що бережанець Роман Монташевич довів свою перевагу над Ігорем Фіялкою з Тернополя і Миколою Божемським з Козівського району. Трійка спортсменів з Гримайлова в складі Ярослава Возного, Віталія Гузія і Віктора Бобкова в поєдинках між собою визначила, хто є найкращим у турнірі чоловіків з вадами розумового та фізичного розвитку. А принципова суперечка атлетів з вадами слуху завершилася перемогою Еріка Скринника із Збаражчини. Двоє інших призових місць дісталися тернопільцям — Андрієві Єдинаку з Іваном Кіликом.

Переможці і призери нагороджені грамотами і медалями.

Фото тернопільського «Інваспорту»