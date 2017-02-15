Сенсація від Олександра Шилівського

Першокурсник факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Олександр Шилівський став автором чи не найгучнішої сенсації чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні серед юніорів, який сьогодні, 15 лютого, завершився в Сумах. Чого-чого, а в секторі для штовхання ядра завоювання чемпіонського титулу атлетом, якому досі вдалося лише одного разу потрапити до числа призерів всеукраїнських змагань спочатку юнаків, а віднедавна і юніорів, не сподівався ніхто.

Нинішній вихованець Тернопільської ОДЮСШ з літніх видів спорту улюбленою легкоатлетичною дисципліною почав займатися в ліквідованій торік ОДЮСШ «Колос». І доволі виснажливі тренування під керівництвом молодих спеціалістів, майстрів спорту Івана Панасюка та Олега Данилюка, схоже, передусім навчили талановитого молодого богатиря вірити у власні сили. Адже для будь-кого було би психологічно важко виходити в сектор, коли знаєш, що мрії про перше місце майже нездійсненні через присутність у ньому незаперечного фаворита, яким у цій віковій групі є ще один вихованець сільського товариства Тернопільщини, чемпіон України, учасник світових першостей юнаків та юніорів, уже другокурсник згаданого факультету Іван Карюк з Бучача.

У самого фаворита, зрештою, думки про невдачу теж навряд чи виникали. Доволі впевнено захопив лідерство вже після другої спроби, першим пославши снаряд за 17-метрову позначку — 17 метрів 4 сантиметри. Однак підопічний свого тезки і рідного діда Івана Чуби, яким в обласній школі вищої спортивної майстерності опікується також заслужений тренер України Михайло Васірук, нині освоює нову техніку штовхання ядра — з повороту з обертанням. Саме цим, вочевидь, можна пояснити не зараховані суддями три наступні спроби. Аби досконало оволодіти нею, без сумніву, має пройти якийсь час.

Однак ця обставина, звісно ж, не применшує заслуг молодшого за нього на сім місяців товариша по навчанню Олександра Шилівського. Доволі впевнено вийшовши після четвертого кидка на третю призову позицію (16 м 43 см), Сашко навряд чи згадав класичні висловлювання уславлених чемпіонів, які завжди переконані: коли в запасі є хоча би спроба, ти не програв. Однак відчувши оту впевненість у власних силах, в наступній здійснив те, чого і сам навряд чи сподівався. Безпристрасне табло зафіксувало особисте досягнення атлета — 17 метрів 30 сантиметрів!

Після такого залишилося дочекатися, як відреагують уже і справді в останній спробі конкуренти. Обоє теж постаралися викластися на повну. Столичний метальник Віктор Климук, так само вперше на цих змаганнях пославши снаряд за заповітну позначку, зумів випередити Карюка — 17 метрів 17 сантиметрів. Молодець, без сумніву, й Іван. Після потужного зусилля поглядом ніби прагнув продовжити політ кулі. Однак вона зрадницьки приземлилася на один сантиметр ближче, аніж у найкращій його спробі — підсумкове третє місце. Залишилося хіба побажати всім трьом, аби в секторі для штовхання ядра вітчизняні змагання юніорів завжди проходили в такій напруженій боротьбі. І той, хто в наступні рази підніматиметься на верхню сходинку п’єдесталу, завжди пам’ятав, що в нього є надзвичайно серйозні конкуренти.

Захоплююча суперечка штовхальників ядра, до речі, відбулася у вівторок, 14 лютого. А сьогодні під час завершального змагального дня ще одну бронзову медаль до скарбнички збірної області поклав учень Тернопільського ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі Назар Вовчок, який у ДЮСШ Тернопільського району займається під керівництвом Євгена Кармелюка. В секторі для стрибків у висоту титул лауреата всеукраїнських стартів йому принесла підкорена з першої спроби планка на висоті 1 метр 95 сантиметрів.

Так само сьогодні вже встиг отримати чимало привітань і один з наставників Олександра Шилівського Іван Панасюк. У Мукачевому на Закарпатті, де відбувся чемпіонат України з метань, виборов третя місце в метанні диска — 56 метрів 23 сантиметри.

Фото із сайту Федерації легкої атлетики України