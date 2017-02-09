Старт вдалий. Сподіватимемося і на медалі

Чемпіонат світу з біатлону в австрійському Хохфільцені стартував сьогодні, 9 лютого, змішаною естафетою. Збірна України в складі Олени Підгрушної, Юлії Джими, Сергія Семенова і Дмитра Підручного хоча і не змогла завоювати один з комплектів нагород, загалом зарекомендувала себе цілком боєздатним колективом, виборовши п’яте місце.

Чи були все таки шанси піднятися на п’єдестал? Через три години після фінішу, по гарячих, так би мовити, слідах враження, що й не дивно, одностайністю не відзначаються. Автор цих рядків, для прикладу, не може погодитися з тими своїми колегами, хто поспішив зробити наголос лишень на невдалому старті Олени Підгрушної та виступі Юлії Джими із Сергієм Семеновим, які, мовляв, «виправили становище». Причому останній був ледве не за крок від медалі, бо передав свій етап так само, як і Джима, сьомим, але тільки через десять секунд після третього спортсмена.

Насправді ж усе не так однозначно. Свою далеку шістнадцяту позицію (передусім через чотири використані запасні патрони) Підгрушна, погодьтеся, суттєво таки компенсувала бігом на завершальному відрізку, відставши від переможниці етапу на цілком прийнятні для початку перегонів 39 секунд. Краще за неї, без сумніву, виступила Джима. Допустивши тільки один промах, підняла команду відразу на дев’ять позицій. Однак… все ж не залишає відчуття, що в суперечці з лідерами провідних біатлонних країн максимально реалізувати власні можливості киянці, на жаль, не вдалося. Нікуди не подінешся від того, що після завершальної стрільби відставала від першого місця на 24 секунди, а на фініші другого етапу воно зросло вже до 36-ти. Тобто, кількість у якість не переросла.

І, звичайно ж, не стали ці перегони ідеальними для Сергія Семенова. Три використані запасні патрони, для перезаряджання яких теж довелося потратити такий дорогоцінний час, і лише десять секунд відставання від третього на цьому етапі француза нівелювалося, як не прикро, тим, що лідер був попереду вже майже на хвилину — 56,6 секунди.

До кого ж не може бути претензій за стартові на чемпіонаті світу перегони, то це до Дмитра Підручного. Влучна стрільба і відмінний, на рівні з лідерами світового біатлону, біг дистанцією допомогли збірній України піднятися із сьомого місця на п’яте. Скорочене до 35,6 секунди відставання від чемпіонів світу в міксті, німців, теж багато про що свідчить. Ні Сімон Шемпп, ні француз Мартен Фуркад, який на останніх метрах дистанції вирвав «срібло» в росіянина Антона Шипуліна, з прапорами в руках не фінішували.

І наостанок не можна не сказати про те, що ця світова першість, здається, ризикує стати найскандальнішою за останній час. За день перед її початком поліція Австрії влаштувала обшук у розташуванні збірної Казахстану, яку запідозрили в наявності заборонених медичних препаратів. А на церемонії нагородження чи не найактивніший борець з допінгом Мартен Фуркад відмовився потиснути руки біатлоністам збірної Росії, лише іронічно поаплодував Олександру Логинову, якого після тривалої дискваліфікації знову допустили до змагань.

На фото: на чемпіонат світу ласкаво запрошує Хохфільцен; за кілька митей до старту змішаної естафети.

Фото з вільних джерел