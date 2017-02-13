Тарас Радь — віце-чемпіон світу

Те, що не вдалося під час першої половини чемпіонату світу з біатлону в австрійському Хохфільцені найсильнішим вітчизняним стріляючим лижникам, уже в дебютній для себе гонці на чемпіонаті світу з біатлону та лижних гонок серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами зору, який на день пізніше змагань здорових розпочався в німецькому Фінстерау, домігся учень Тернопільської школи-колегіуму імені Йосипа Сліпого Тарасові Радю. Причому сімнадцятирічний вихованець тернопільських «Інваспорту» та ДЮСШ «Інваспорт» виборов титул віце-чемпіона світу в змаганнях дорослих.

Такий результат фахівці, зрештою, сенсаційним уже не вважають. Адже восени минулого року спортсмен сам собі зробив відмінний подарунок до дня народження, вперше вигравши одну з біатлонних дисциплін на етапі Кубка світу. А на другому етапі цих комплексних стартів, які місяць тому відбулися в Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту інвалідів України на Львівщині, не тільки вдруге став найкращим, а додав до власної скарбнички нагород також дві «бронзи» та ще одну медаль такої ж проби за змагання в лижних перегонах.

А світовий чемпіонат у німецькому Фінстерау минулої суботи, 11 лютого, розпочався перегонами біатлоністів на середній дистанції 12,5 кілометра з трьома вогневими рубежами. Суперечка чоловіків в категорії сидячи чи не з першого вогневого рубежу звелася до гострої конкуренції за чемпіонський титул між Тарасом Радем та добре вже йому знайомим німецьким атлетом Мартіном Фляйгом, якому в Яворові Турківського району жодного разу в біатлонних дисциплінах не поступився. Ні американці з норвежцями, ні надзвичайно успішний під час уже згаданого другого етапу Кубка світу білорус Дмитро Лобань чогось протиставити обом не змогли.

Головні ж претенденти визначили ім’я найсильнішого вже на завершальному відрізку дистанції. Щастя посміхнулося влучному в той день на всіх вогневих рубежах господареві траси. А Тарас Радь, відставши від першого в своїй категорії на цьому світовому чемпіонаті переможця на 21 секунду, теж продемонстрував вартий поваги час. Хоча і не зміг повністю відіграти відставання, допущене після того, як під час першої стрільби два промахи обернулися двома штрафними колами довжиною 150 метрів кожне. А «бронза» дісталася корейцю Сін Ей Х’юну, який відстав від нашого земляка майже на дві хвилини.

Хто не вірить, до речі, в конкурентноздатність атлетів з ураженням опорно-рухового апарату, нехай спробує здолати на лижах, як це вдалося нашому землякові, 12,5 кілометра за 37 хвилин 52,2 секунди. Навряд чи це буде під силу тим, хто не вкладається в норматив першого спортивного розряду.

Тим часом чемпіонат у Фінстерау минулої неділі, 12 лютого, продовжився спринтерськими перегонами лижників. Дистанція довжиною всього-на-всього в 900 метрів, на думку наставника атлета, заслуженого тренера України Віктора Федорчака, не надто підходить для його функціональних можливостей. Тож підсумкове сьоме місце — так само цілком прийнятний для нього результат. А ось після сьогоднішнього вихідного під час двох інших біатлонних дисциплін — спринту на 7,5 кілометра та індивідуальної гонки на п’ятнадцять кілометрів — Тарас, без сумніву, знову постарається боротися за нагороди. Як і на довших дистанціях у лижних перегонах.

Змагання в німецькому Фінстерау, як і чемпіонат найсильніших стріляючих лижників планети, завершаться в неділю, 19 лютого.

На фото: срібний призер чемпіонату світу з біатлону та лижних гонок Тарас РАДЬ на вогневому рубежі; призери біатлонних перегонів на середній дистанції серед чоловіків в категорії сидячи Тарас РАДЬ, Мартін ФЛЯЙГ і Сін Ей Х’ЮН.

Фото з архіву Тернопільського «Інваспорту»