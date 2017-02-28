Товарний чек краще таки попросити

У Тернопільській ОДПІ роз’яснили, що підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, під час приймання грошових коштів від покупців за продані їм товари чи надані послуги, мають право не використовувати зареєстровані, опломбовані і переведені у фіскальний режим роботи РРО. Таке право їм надає стаття 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Однак, стаття 3 цього ж закону та стаття 8 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачають обов’язок продавця видати покупцям розрахунковий документ установленої форми, що підтверджує факт купівлі і дату продажу товару чи послуги. То про який документ ідеться? Як правило, підприємці використовують товарний чек. Його форму законодавчо не затверджена. Однак важливо, щоб за своїм змістом він відповідав вимогам пункту 2 другого розділу Положення №13, висунутим до розрахункових документів. За винятком, звісно ж, відображення в ньому фіскального номера РРО та напису «Фіскальний чек».

Інші обов’язкові реквізити повинні бути: найменування господарської одиниці, її адреса, назва товару (послуги), одиниця виміру, вартість одиниці виміру, загальна сума, форма оплати. Якщо підприємець є зареєстрованим платником ПДВ, вказується ставка податку у відсотках та загальна сума ПДВ.

У податковій інспекції також наголосили, що за невидачу розрахункового документа підприємця та працівника, який його не видав, можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Це передбачено статтею 1551 Кодексу про адміністративні правопорушення. Зокрема, продавця товару можуть оштрафувати на суму від 34-х до 85-ти гривень, самого підприємця – від 85-ти до 170-ти гривень.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ