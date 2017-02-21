Три гонки — три срібні медалі світової першості

Одночасно з австрійським чемпіонатом світу з біатлону минулої неділі, 19 лютого, в німецькому Фінстерау завершився і чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами зору. На відміну від здорових атлетів, в активі яких лише одне естафетне «срібло», українські паралімпійці стали справжніми тріумфаторами, впевнено випередивши в командній суперечці конкурентів із 35-країн: завоювали дев’ятнадцять золотих медалей, шістнадцять — срібних і дванадцять — бронзових.

За рік до наступних зимових Паралімпійських ігор у корейському Пхенчані вже можемо з упевненістю зробити висновок, що тернопільському «Інваспорту» вдалося підготувати ще одного реального кандидата на участь у найпрестижніших змаганнях сучасності. Автор цих рядків уже розповідав про завоювання сімнадцятирічним учнем Тернопільської школи-колегіуму імені Йосифа Сліпого Тарасом Радем титулу віце-чемпіона світу в перший же змагальний день. Наш земляк тоді фінішував другим у суперечці стріляючих лижників на середній дистанції 12,5 кілометра серед чоловіків у категорії сидячи.

У двох інших біатлонних перегонах — довгій дистанції на п’ятнадцять кілометрів та в спринті на 7,5 кілометра — Тарас, який у цьому сезоні по разу ставав переможцем на обох етапах Кубка світу, звісно, був не проти завоювати і нагороду найвищої проби. Та на так само дебютному для себе чемпіонаті світу здійснити задуманого не вдалося. Однак і підстав для смутку в атлета, який віддав усі сили боротьбі, теж бути не може. З першої ж спроби поклав до власної скарбнички нагород не одну, а три срібні медалі.

У біатлонному марафоні знову поступився господареві траси Мартіну Фляйгу, а в спринті — співвітчизникові Максимові Яровому. Причому в останній дисципліні таки зміг випередити Мартіна на 1,3(!) секунди. Зайве, мабуть, казати, що суперечка між ними знову була надзвичайно напруженою: влучно відстрілялися на обох вогневих рубежах, темп пересування дистанцією розвинули такий, що для подолання семи з половиною кілометрів затратили менше 22-х хвилин. Та на біду обох головних претендентів на «золото» більше чистому лижникові аніж біатлоністові Максимові Яровому пощастило промахнутися лише одного разу і завдяки цьому випередити партнера по збірній на дванадцять секунд.

Зустріч з рідними і близькими, наставником, заслуженим тренером України Віктором Федорчаком Тарас Радь змушений відкласти ще на тиждень. Частина українських паралімпійців, серед яких і наш земляк, відправилася до Польщі, де на запрошення Національного паралімпійського комітету цієї країни бере участь у дружньому турнірі «Сніг об’єднує людей».

На фото: Тарас РАДЬ (зліва) і німецький біатлоніст Мартін ФЛЯЙГ під час церемоній нагородження — разом з біатлоністом з Норвегії (вгорі) та з Максимом ЯРОВИМ.

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