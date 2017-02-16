Усі надії на естафету

Після проведеної вчора, 15 лютого, жіночої індивідуальної гонки вже ні в кого, здається, не залишилося сумнівів, що на чемпіонаті світу з біатлону в австрійському Хохфільцені суперечка представниць прекрасної половини людства звелася до дуелі двох найсильніших на сьогодні стріляючих лижниць — німкені Лаури Далмайєр і чешки Габріели Коукалової. У відповідь на спринтерський тріумф останньої німкеня більш ніж переконливо реваншувалася і в гонці переслідування, і під час найважчої та найвиснажливішої з біатлонних дисциплін.

До числа тих, кому вдалося скласти фавориткам компанію на п’єдесталі, на жаль, знову не потрапили українки. Хоча і виступили, варто віддати їм належне, непогано. Дві олімпійські чемпіонки — киянка Юлія Джима і наша землячка Олена Підгрушна — ніби вели заочну суперечку між собою, дружно фінішувавши наприкінці чільної десятки. Обидві допустили по два промахи на чотирьох вогневих рубежах, дев’ята в підсумковому протоколі Джима випередила Олену лише на 8,5 секунди. Причому тренер жіночої збірної словенець Урош Велепец запевнив, що Юлія втратила «бронзу» через самовільний постріл гвинтівки на завершальній стрільбі відразу після досилання однієї з куль до патронника. А й справді, електроніка, як усі мали змогу спостерігати, промаху спортсменки не зафіксувала.

Не заслужили, звісно, докорів також Ірина Варвинець (двадцята) і ще одна тернопілька Анастасія Меркушина, якій наставники чомусь передумали дати перепочинок після впевненого виступу в двох попередніх гонках, — 33-тя. Одне слово, завдяки спільним зусиллям дівчата зміцнили своє становище на третій позиції заліку Кубка націй і завтра, 17 лютого, сподіватимемося, будуть одними з реальних претенденток на медалі в жіночій естафеті 4 по 6 кілометрів.

Сьогодні ж, 16 лютого, лауреатів індивідуальної гонки визначили чоловіки. Серед заявлених на старт були й наші співвітчизники Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Олександр Жирний і Руслан Ткаленко. Першому з них, на відміну від перегонів в італійському Антхольці, де став бронзовим призером, теж не пощастило зійти на п’єдестал пошани. Хоча щастя, здавалося, було таким близьким. Усе вирішив єдиний промах на третьому вогневому рубежі. Тріумфували влучні американець Лоуелл Бейлі і чех Онджей Моравец, який відстав від чемпіона лише на три секунди. Швидшими за нашого земляка, який фінішував п’ятим, стали також фаворит будь-яких гонок, француз Мартен Фуркад (з двома промахами) і німець Ерік Лессер.

Допустивши по одному промаху на кожному з чотирьох вогневих рубежів, тернопілець Дмитро Підручний набрати залікові бали не зміг — 41-е місце. Ще гірше виступили двоє інших наших співвітчизників. Сімдесятим завершив перегони Руслан Ткаленко, вісімдесятим — Олександр Жирний.

Чоловіча естафета відбудеться в суботу, 18 лютого. А завершиться світовий чемпіонат найближчої неділі, 19 лютого, коли будуть проведені дві гонки з масового старту.

На фото: у гонці переслідування Дмитро ПІДРУЧНИЙ (№28) зумів піднятися з 28-ї позиції на чотирнадцяту.

Фото із сайту Федерації біатлону України