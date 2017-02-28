Вільне життя
Вільне життя  |  Новини  |  Спорт  |  Україна  |  Україна  |  Цього разу без «золота»
28.02.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Цього разу без «золота»

391

У Рівному відбувся чемпіонат України з дзюдо серед спортсменів з вадами зору. Тернопільські борці, як завжди, були серед головних претендентів на нагороди, хоча і золотої медалі цього разу не пощастило завоювати жодному з них. 

Нічого не вдієш — конкуренція з кожним роком посилюється. Свою майстерність на татамі продемонстрували атлети з десяти областей та столиці нашої держави Києва. Однак медалей іншого гатунку виявилися достойними четверо з наших земляків. На другу сходинку п’єдесталу пошани піднялися Дмитро Мурдза з Теребовлянського навчально-виховного комплексу і Василь Горобець із Залізців Зборівського району. А відзнак за третє місце удостоєні тернопілька Наталія Олійник і Володимир Перхалюк з Теребовлі.

Не вдалося ж потрапити до числа призерів Ігореві Юркевичу з обласного центру, який у своїй ваговій категорії фінішував п’ятим. Борці тернопільського «Інваспорту» займаються дзюдо під керівництвом відомого спеціаліста з Теребовлі Леона Уруського.

Фото Тернопільського «Інваспорту»

Loading...

Про автора

Богдан Дікальчук

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини