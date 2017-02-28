Чемпіонкам не рівня

Приїзд до Тернополя багаторазових чемпіонок України, волейболісток южненського «Хіміка» несподіванок не приніс. Незаперечні фаворити вітчизняного волейболу без особливих зусиль довели свою перевагу над «Галичанкою-ТНЕУ-Гадз» в обох матчах одинадцятого туру чемпіонату України серед жіночих команд суперліги — 3:1, 3:0.

Прихильники тернопільської команди, які два місяці не бачилися зі своїми улюбленицями, звісно, сподівалися, що ті вчинять куди серйозніший спротив іменитим суперницям. Однак після потужного дебюту в стартовому суботньому поєдинку (6:1) підопічні Віктора Туркули наче злякалися власної ж сміливості. Тож і не дивно, що після того як їхній колишній наставник Андрій Романович під час тайм-ауту вніс корективи до дій своєї нинішньої команди, все майже миттєво повернулося до звичного в зустрічах за участі «Хіміка» русла. До рахунку 10:11 господарки майданчика ще якось чинили опір, але далі на них уже просто було боляче дивитися. На завойовані конкурентками наступні чотирнадцять очок спромоглися відповісти лише трьома — 13:25.

Після проведеної за аналогічним сценарієм другої партії (17:25) додала публіці наснаги сюжетна канва третьої, в якій Олена Туркула з молодшими подругами вперше в сезоні таки змогли в протистоянні з фаворитами завершити на свою користь хоча би сет — 25:15. Та суті справи подібний подвиг не змінив. І в завершальній у цій зустрічі четвертій партії дівчата з «Галичанки» знову поступилися волейболісткам по той бік сітки за всіма компонентами волейбольного мистецтва — 20:25.

У неділю ж, 26 лютого, волейболістки «Хіміка», вочевидь, дослухалися до побажань водіїв свого клубного автобуса завидна по дорозі додому проїхати ділянку дороги між Хмельницьким і Вінницею, зруйновану багатотонними буряковозами. Тож розпочавши об одинадцятій ранку, вже за годину і сім хвилин звично вітали одна одну з 22-ю перемогою в двадцяти двох проведених у чемпіонаті матчах — 25:18, 25:17, 25:20. В обох поєдинках Андрій Романович довірив місце в стартовій шістці колишнім волейболісткам «Галичанки» Катерині Дудник і Діані Карпець. А ось у програному в Боснії за два дні до зустрічей з тернопільками матчі 1/8 фіналу Кубка ЄКВ із сербською «Візурою» (2:3) на майданчик виходила лише Дудник.

Результати інших зустрічей одинадцятого туру: «Волинь» (Луцьк) — «Регіна» (Рівне) — 3:0, 3:0, «Білозгар» (Вінниця) —«Педуніверситет» (Чернігів) — 3:1, 3:0, «Сєвєродончанка» (Сіверськодонецьк) — «Орбіта» (Запоріжжя) — 0:3, 1:3.

Наступних п’ятниці-суботи, 3—4 березня, волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» у Запоріжжі поміряються силами з «Орбітою».

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