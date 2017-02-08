Що нас із вами хвилює

Інтернет-конференції в Тернопільській ОДПІ стають усе популярнішими. На останній з усіма бажаючими спілкувався головний державний інспектор відділу організації роботи Павло КОПЧА:

— Чоловік у мене підприємець на загальній системі оподаткування. А я торік здавала в оренду квартиру. Форма декларації для нас однакова?

— Справді, форма декларації про майновий стан і доходи для вас однакова. До речі, нова форма декларації, яку подаємо в цьому році за 2016-й, затверджена наказом мінфіну від 15 вересня 2016 року за номером 821. А ось термін подання для вас різний. Для підприємців на загальній системі оподаткування — до 9 лютого, а для інших категорій платників — до 1 травня.

— Я підприємець на загальній системі. Нині у відрядженні, тому маю намір сьогодні (інтернет-конференція відбулася 6 лютого — авт.) надіслати декларацію поштою. Встигаю?

— На жаль, не встигаєте. Хоча Податковий кодекс (пункт 49.5) і передбачає таке право. Однак передати декларацію поштою можна лише не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку її подання. Тобто, її необхідно було надіслати не пізніше п’ятниці, 3 лютого.

— Торік три квартали, починаючи з першого квітня, була на єдиному податку. Декларацію платника єдиного податку подаю. Але кажуть, що потрібно подати і загальну — про майновий стан і доходи. Це правда?

— Так, підприємці, які хоча би місяць працювали на загальній системі оподаткування (ви ж стали платником єдиного з квітня), зобов’язані подати річну декларацію про доходи. Причому незалежно від того, були ці доходи чи ні. Адже базовим звітним періодом для них, згідно з підпунктом 49.18.5 Податкового кодексу, є календарний рік.

— Хочу орендувати в перукарні місце для надання послуг з манікюру. Хто підкаже, чи можу бути на першій групі єдиного податку як підприємець, який надає послуги перукарень? У кодексі не розписано, що це за послуги.

— Справді, Податковий кодекс передбачає, що платниками єдиного податку першої групи можуть бути підприємці, які не використовують працю найманих працівників, здійснюють тільки роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню та обсяг доходу впродовж року в них не перевищує 300 тисяч гривень.

Також зауважу, що в пункті 291.7 кодексу послуги перукарень належать до побутових послуг. А ось для того, аби конкретніше все з’ясувати, необхідно звернутися і до наказу Держкомстату від 23 грудня 2011 року під номером 396. Із нього і стане зрозумілим, що до надання послуг перукарнями та салонами краси належать:

— миття волосся, підрівнювання та підстригання, укладання, фарбування, тонування, завивання, розпрямлення волосся та подібні види послуг, що їх надають для чоловіків та жінок;

— гоління та підрівнювання бороди;

— масаж обличчя, манікюр і педикюр, макіяж тощо.

Отже, надаючи послуги з манікюру та виконуючи інші вимоги для платників-спрощенців, ви можете обрати першу групу.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ