Єдиний внесок і пенсіонери

Підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, як відомо, є платниками єдиного внеску. Згідно з частиною 1 статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Нарахування та сплата проводиться за кожний повний або неповний відпрацьований місяць. Однак, якщо «єдинники» є пенсіонерами за віком чи інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, вони звільняються від сплати за себе сум такого внеску. Місяць, в якому підприємець набув право на пенсію за віком, відноситься до базового звітного періоду, за який сплачується єдиний внесок. А з місяця, що настає за датою призначення пенсії, такий платник звільняється від сплати за себе єдиного внеску.

Стосовно ж сплати єдиного податку, то призначення пенсії не впливатиме на його розмір та ставку.

Детальніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька,1 чи телефоном: 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ