Є можливість про все дізнатися

Тернопільська об’єднана державна податкова інспекція запрошує до спілкування. В понеділок, 6 лютого, з 15-ї до 16-ї години спільно з інформаційним порталом 0352.ua проведе інтернет-конференцію.

Головний державний інспектор Павло Петрович КОПЧА буде готовий відповісти на будь-які ваші запитання стосовно новацій податку на доходи і заповнення декларації про майновий стан і доходи за новою формою.

А в середу, 8 лютого, так само з 15-ї до 16-ї години, відбудеться традиційна гаряча лінія Тернопільської ОДПІ. Зателефонувавши за номером 43-46-40, про всі нюанси декларування доходів громадянами зможете дізнатися від начальника відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб та податків з громадян Людмили Вікторівни СВИСТУН.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ