Ігор ЗАДОРОЖНИЙ: «До новацій підприємцям потрібно звикати»

Ухвалені нещодавно зміни в оподаткуванні підприємців, без сумніву, викликали в них чимало запитань. Про це можна було зробити висновок і під час традиційної гарячої лінії Тернопільської ОДПІ, на якій з усіма охочими телефоном спілкувався начальник відділу адміністрування податків із самозайнятих осіб Ігор Задорожний:

— Усе своє майно дядько заповів нам із братом. Після оформлення спадщини частку в статутному фонді фірми теж необхідно задекларувати?

— Аби уникнути будь-яких непорозумінь, вам необхідно ознайомитися із статтею 174 Податкового кодексу України, яка визначає порядок оподаткування доходів, отриманих у результаті прийнятих у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав. У вашому випадку частка в статутному фонді господарської організації є корпоративним правом. Тобто правом особи на участь в управлінні нею, отримання певної частки прибутку (дивідендів) та активів у разі ліквідації чи іншої правомочності, передбаченої законом і статутними документами.

Оскільки ви не були з дядьком членами сім’ї першого ступеня споріднення, на підставі поданої вами декларації вартість власності у вигляді корпоративного права оподатковуватиметься податком на доходи в розмірі п’яти відсотків та військовим збором — 1,5 відсотка. Зауважу також, що спадкоємці є особами, відповідальними за сплату податку до бюджету.

— Донька-підприємець після заміжжя змінила прізвище та місце проживання. Протягом якого часу має повідомити в податкову про ці зміни?

— Самозайняті особи, до яких належать і підприємці, відомості про такі зміни зобов’язані подати до податкової інспекції за місцем обліку протягом місяця з дня їхнього виникнення. Зміни ж до відомостей про самозайняту особу, які містяться в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, набирають чинності з дня внесення до нього відповідного запису.

— Стосовно повідомлень підприємців про прийняття працівника на роботу щось змінилося?

— Ні. Затверджений постановою Кабінету міністрів України від 17 червня 2015 року порядок повідомлення податкової інспекції про прийняття на роботу працівників залишається чинним.

— З’явилася можливість зайнятися зовнішньоекономічною діяльністю. Чи зможу залишитися на другій групі спрощеної системи оподаткування?

— Фізична особа — підприємець, яка є платником єдиного податку, може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Але за умови, коли не займається тими її видами, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування. Раджу звернутися до статті 291 Податкового кодексу, в якій усе детально розписано.

— У брата-«афганця» виникло бажання зареєструватися підприємцем. Хоча би якісь пільги для них передбачені? Якщо так, то на якій системі?

— На жаль, ні. Систему оподаткування фізичні особи — підприємці, нагадаю, вибирають самостійно. Глава 1 розділу XIV Податкового кодексу, яка визначає правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності, а також справляння єдиного податку, не передбачає зменшення встановлених ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які належать до певних соціальних категорій громадян.

Доходи ж фізичних осіб — підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, оподатковуються за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 Податкового кодексу. І так само розмір ставки податку на доходи фізичних осіб не залежить від того, чи є фізична особа — підприємець представником певної соціальної категорії громадян.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ