«Ігри патріотів» назвали найкращих

Спортивний фестиваль «Ігри патріотів», який Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення спільно з обласним відділенням Національного олімпійського комітету України проводять для учнів третіх класів загальноосвітніх навчальних закладів, наприкінці минулого тижня фінішував захоплюючими баталіями в спортивному залі Тернопільської СЗОШ №3. Участь у них узяли вісім найкращих команд початківців, які раніше домоглися успіху під час зональних турнірів у своїх мікрорайонах міста.

Тож програма фінальних змагань уже була добре знайома юним фізкультурникам. Якнайкраще для початку заявити про себе під час презентації команд. Далі — якомога швидше впоратися з нелегкими випробуваннями на швидкість, спритність і влучність під час трьох різноманітних естафет. А на завершення ще й продемонструвати знання і кмітливість у патріотичній вікторині.

Найкраще з усіма випробуваннями цього разу впоралися «Орлята» з Тернопільської ЗОШ №24. Друге місце вибороли «Патріоти» з команди господарів фінальних стартів, третє —«Козачата» зі школи-ліцею №6.

Лауреати нагороджені кубками, грамотами, цінними призами від партнера організаторів — торгової марки «Ласунка». Не залишилися без пам’ятних відзнак і всі інші учасники фінальних змагань.

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення