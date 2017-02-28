Із завданнями визначилися

Перше в новому році засідання виконавчого комітету Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету України минулої суботи, 25 лютого, довелося проводити без голови цієї громадської спортивної організації. Хоч олімпійській чемпіонці Олені Підгрушній після завоювання срібної медалі чемпіонату світу з біатлону в естафеті і вдалося кілька днів погостювати вдома, невідкладні справи на вихідні вже покликали її до Києва — за два дні в столиці майбутніх зимових Олімпійських ігор корейському Пхенчані візьме старт черговий етап Кубка світу.

Привітавши ж, звичайно, свого керівника та її молодшу подругу по команді Анастасію Меркушину зі ще одним вагомим досягненням, присутні взялися до нагальних справ. Подискутували про те, як виконуються попередні рішення, заслухали керівників комісій, які діють у відділенні, частково оновили їхній склад. Головою комісії атлетів, скажімо, обрали керівника обласної федерації легкої атлетики Валерія Єднака. Визнали за доцільне створити і три нові — з нагородження, масового спорту та екологічної.

Головну ж увагу, звичайно, приділили планові заходів, які мають провести цього року. Набутий досвід дає змогу сподіватися, що традиційні Олімпійські дні, уроки, Олімпійський день бігу знову зберуть чималу кількість прихильників здорового способу життя. А до традиційних турнірів з різних видів спорту, що проводяться під егідою обласного відділення, вирішили долучити і «Студентську милю» — популярний забіг, що його ось уже скільки років проводить Тернопільський національний економічний університет.

І, звісно ж, як же без «Олімпійського лелеченяти». Традиційні всеукраїнські старти дітей з року в рік набирають усе більшої популярності. Нині проходять відбіркові та зональні змагання. А обласний фінал знову проведуть в оздоровчому таборі «Лісовий» у Скоморохах Бучацького району.

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