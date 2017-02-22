Із зимою прощатись час

На календарі останні дні лютого. Тож тернопільські обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт ля всіх» та міський центр фізичного здоров’я населення поспішають провести завершальні старти всеукраїнських масових фізкультурно-оздоровчих змагань.

На «Спортивну зиму» для вихованців будинку для дітей шкільного віку обласний «Спорт для всіх» запросив волонтерів з кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, з якими плідно співпрацює вже чимало років. Ті, переодягнувшись у різнокольорових веселих чоловічків, запропонували юним господарям цікаву та змістовну програму розваг, серед яких найбільше захоплення, звичайно ж, викликали різноманітні спортивні естафети. На згадку про змагання дітям залишилися бадьорий настрій на увесь наступний тиждень і призи від обласного «Спорту для всіх».

Натомість ареною недільних «Зимових забав», організованих міським центром для півтори сотні дітей та дорослих, став стадіон на вулиці Лук’яновича. Для початку діти разом з батьками взяли участь у запальній розминці. Далі були азартні перегони на санчатах, спортивні естафети, створена найменшими дітлахами з допомогою батьків «Зимова казка» на снігу. А під час перерви кожен бажаючий посмакував гарячим чаєм із солодощами, про які подбали ОСББ розташованих неподалік багатоповерхівок.

Після завершення змагань учасникам дісталися подарунки від партнера організаторів — торгової марки «Ласунка».

Фото тернопільських ОЦФЗН «Спорт для всіх» та міського центру фізичного здоров’я населення