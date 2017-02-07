І в районах вміють грати

Минулих вихідних у Тернопільській ЗОШ №24 визначилися лауреати чемпіонату області з волейболу серед дівчат 2001—2002 років народження. Турнір запам’ятався передусім старанням тих з них, які освоюють ази гри над сіткою в Теребовлянській, Лановецькій, Козівській, Скалатській і Монастириській дитячо-юнацьких спортивних школах.

Збірним двох перших навчальних спортивних закладів не тільки вдалося потрапити до фінальної частини розіграшу, а й учинити гідний опір дуетові команд з Тернопільської ОДЮСШ. Підопічні Наталії Вишневської з Лановецької ДЮСШ, скажімо, в безкомпромісній боротьбі сенсаційно здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 над другою командою ОДЮСШ і вперше завоювали «бронзу» обласних стартів.

Не мають підстав бути незадоволеними також срібні призерки, волейболістки з Теребовлі. Хоча їхній наставник Назар Климко, звісно ж, налаштовує на те, аби з часом замахнутися і на чемпіонський титул, яким заволоділи дівчата Олександра Гереги з першої команди Тернопільської ОДЮСШ, обігравши теребовлянок у вирішальній зустрічі з рахунком 2:0.

Переможці змагань відзначені кубком, призери — грамотами.

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ