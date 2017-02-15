І для дітей забави знайшлися, і для дорослих

Учасниками всеукраїнських масових фізкультурно-оздоровчих стартів «Спортивна зима» нещодавно стали і любителі здорового способу життя зі Скалата та навколишніх сіл Старого Скалата, Кривого, Магдалівки, Полупанійки, Колодіївки, Городниці, поділля, Новосілки, Остап’є, об’єднаних в єдину територіальну громаду. Причому в спортивному залі місцевого професійного ліцею фахівці обласного «Спорту для всіх» спільно зі Скалатським міським центром фізичного здоров’я населення організували різноманітні забави як для дітей, так і для дорослих.

Веселі старти дітей, до яких увійшли різноманітні естафети та змагання з дартсу, завершилися перемогою команди господарів. Другими стали школярі з Остап’є, а третіми, випередивши ровесників зі Старого Скалата, — юні фізкультурники з Поділля. В нагороду їм дісталися медалі, грамоти, призи з логотипом «Спорту для всіх».

Натомість старше покоління завзято сперечалося в підніманні гир, армспорті, згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи, дартсі, імпровізованому боулінгу. Та чи не найбільші емоції вирували під час гри в настільний футбол, де кожен мав змогу ніби знову повернутися в дитинство. Всі випробування з честю пройшли богатирі зі Старого Скалата, випередивши друзів-суперників з Поділля. Магдалівки, Скалата. Найвлучнішими стали і в імпровізованому боулінгу, де гідними конкурентами їм також стали фізкультурники з Поділля, Кривого і Магдалівки.

Фото Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»