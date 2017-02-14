І у фіналі не підведуть

Юнаки і дівчата віком від дванадцяти до п’ятнадцяти років минулих вихідних визначили лауреатів другого обласного етапу XXIV Всеукраїнської спартакіади дітей з особливими потребами «Повір у себе» з настільного тенісу. Перед початком змагань начальник тернопільського «Інваспорту», заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Юзчишин висловив сподівання, що найкращі юні майстри малої ракетки не тільки підтвердять свій клас, а й улітку гідно захищатимуть честь краю під час всеукраїнського фіналу.

Дводенні баталії в спортивному залі «Інваспорту» на проспекті Злуки і справді підтвердили, що окремі з лауреатів стартів нагородами обласного етапу навряд чи обмежаться. В турнірі дівчат чемпіонський титул дістався Тетяні Кметич із Гримайлова, яка у вирішальному поєдинку виявилася сильнішою за Вікторію Брухівську з Теребовлі. А третє місце не менш заслужено завоювала землячка переможниці Тетяна Марків.

У суперечці юнаків аналогічна ситуація. Переміг Сергій Жедік із Гримайлова, третій — Андрій Гаяш. А разом з ними на п’єдестал пошани піднявся Андрій Євтушенко з обласного центру.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»