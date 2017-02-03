№5 від 2 лютого 2017 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 2 лютого 2017 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 2 лютого 2017 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
ЯКУ МАЄМО ВЛАДУ. «Хтось переконує, що нинішня влада гірша, ніж була за Януковича. Це не так. Нині ми маємо ту ж владу, що й була до Революції. Лише персоналії помінялися. Чому навіть у найдемократичніших країнах світу постійно змінювана влада боїться порушувати закон і красти? Бо ті, які прийдуть їм на зміну, всіх злочинців посадять. Ким […]
Здавалося б, часи гаремів, колись давно характерних для турецьких султанів, минули назавжди. Та й тодішні правителі не брали із собою в походи «сексуальну підмогу».
Уже мені колись казали сусіди: «Юзю, йди десь сі балотуй. Балакати вмієш файно, а там більше ніц не тра. І нам щось на вулиці зробиш, і до села, може, дорогу хоць піском засипеш, бо теє болото вже дістало».
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