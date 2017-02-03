№5 від 2 лютого 2017 року

ЯКУ МАЄМО ВЛАДУ. «Хтось переконує, що нинішня влада гірша, ніж була за Януковича. Це не так. Нині ми маємо ту ж владу, що й була до Революції. Лише персоналії помінялися. Чому навіть у найдемократичніших країнах світу постійно змінювана влада боїться порушувати закон і красти? Бо ті, які прийдуть їм на зміну, всіх злочинців посадять. Ким […]