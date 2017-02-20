№7 від 16 лютого 2017 року

ВЛАДОВІ УЖЕ ДАВНО ЗА ТРИДЦЯТЬ. А З ОСОБИСТИМ ЖИТТЯМ НЕ СКЛАЛОСЯ. НА РОБОТІ — ВСЕ ДОБРЕ, ВІДНЕДАВНА ЙОМУ ДОВІРИЛИ ОЧОЛИТИ ВАЖЛИВИЙ ВІДДІЛ У ПРЕСТИЖНОМУ БАНКУ, МАЄ У ПІДПОРЯДКУВАННІ ДВАДЦЯТЕРО ПРАЦІВНИКІВ. МЕШКАЄ У ДВОКІМНАТНІЙ КВАРТИРІ В ЦЕНТРІ МІСТА. МІГ БИ СОБІ ДОЗВОЛИТИ І БІЛЬШУ, АЛЕ ДЛЯ КОГО?