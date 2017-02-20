№7 від 16 лютого 2017 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 16 лютого 2017 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 16 лютого 2017 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
У новому Трудовому кодексі, який Верховна Рада України повинна прийняти вже у квітні, до155 статті кодексу хочуть внести поправку, яка дозволить працівникам робити перерву в найспекотніші години літнього періоду. Іншими словами, вводиться традиційна для Південної Європи сієста, коли всі установи закриваються на перерву з 14 до 16-17 години.
ВЛАДОВІ УЖЕ ДАВНО ЗА ТРИДЦЯТЬ. А З ОСОБИСТИМ ЖИТТЯМ НЕ СКЛАЛОСЯ. НА РОБОТІ — ВСЕ ДОБРЕ, ВІДНЕДАВНА ЙОМУ ДОВІРИЛИ ОЧОЛИТИ ВАЖЛИВИЙ ВІДДІЛ У ПРЕСТИЖНОМУ БАНКУ, МАЄ У ПІДПОРЯДКУВАННІ ДВАДЦЯТЕРО ПРАЦІВНИКІВ. МЕШКАЄ У ДВОКІМНАТНІЙ КВАРТИРІ В ЦЕНТРІ МІСТА. МІГ БИ СОБІ ДОЗВОЛИТИ І БІЛЬШУ, АЛЕ ДЛЯ КОГО?
За даними державної прикордонної служби, зранку на західному кордоні України у чергах стоять близько 600 автомобілів.
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