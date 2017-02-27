Чи буде великий Державний Герб?

У ці дні минула річниця з часу затвердження одного з державних символів України. 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила Тризуб малим гербом нашої країни. У 20 статті Конституції передбачено встановлення великого Державного Герба України.

Зазначено, що він встановлюється з врахуванням герба Війська Запорізького, а його головним елементом є Знак Княжої Держави Володимира Великого.

Минуло 20 років з часу прийняття Конституції і чверть століття від проголошення незалежності України, а великого Державного Герба Україна, по факту, досі не має. Хоча за цей час було розроблено кілька варіантів зображення цього символу, до прийняття рішення справа не доходила. Ба більше, з кожною згадкою на цю тему виникають дискусії з приводу доцільності прийняття окремого, так би мовити, вищого рівня символу. Одна з думок полягає в тому, що великі герби притаманні для держав із монархічним устроєм і традиціями, хоча, навіть такі країни, як Польща, Росія чи Німеччина мають лише один державний герб. З іншого боку, згадували про те, що наша країна має давню історією державотворення та заслуговує на її втілення в такому важливому символі.

Практичне значення великого Державного Герба, по суті, нічим не відрізняється від того, як використовують герб із зображенням тризуба. Хіба існуватиме спеціальний перелік установ та документів, для яких використовуватиметься той чи інший символ. Один з останніх проектів «Про Державний Герб України» був поданий групою депутатів під керівництвом Ю. Левченка в лютому минулого року. Він визначає перелік вище вказаних положень, а також пропонує зображення та опис великого герба. Він складається з таких елементів: золотий тризуб (в центрі щита), княжа корона (над тризубом), щитотримачі – золотий лев (праворуч) та запорізький козак праворуч; під щитом синьо-жовта стрічка, під нею колоски пшениці та кетяг калини. Варіант цілком прийнятний, ідея і символізм зрозумілі, але не прийняли. У висновках відповідального комітету зазначається, що у зображенні помітні недоліки зображення і невідповідності основам геральдики, тому було рекомендовано повернути проект на доопрацювання. Уже не вперше.

Складно сказати, коли отримаємо великий Державний Герб України, який він матиме вигляд. Дарма, що в Конституції не вказані терміни прийняття цього символу, але коли минає 20 років, а рішення так і не знайшлося — можна говорити про недотримання основного закону держави. Є ще один вихід — скасування відповідного положення в Конституції. Але це питання підлягає винесенню на всеукраїнський референдум… Не хочеться створювати якихось містифікацій на цю тему, подібних до синьо-жовтого чи жовто-синього кольорів прапора, однак, якщо положення зафіксоване в основному законі, але не реалізоване — не дивно, що в країні так мало порядку.

Василь КАТОЛА

м. Тернопіль