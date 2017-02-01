ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД ВОРОГА? Як стверджує народний депутат України Володимир Ар’єв, інформаційна частина гібридної війни РФ проти України в 2017-му полягатиме в тезах: українська влада винна в усьому, тому її треба змінити; Європі Україна не потрібна; змініть владу, відновіть дружбу з Росією і все буде добре. «Усі три компоненти будуть використовуватись одночасно з багатьма відгалуженнями від кожного як для української, так і світової аудиторії. Якщо встоїмо ментально, як стояли свого часу проти інформаційного тиску та дезінформаційних вкидів країни Балтії, то відбудемося як держава остаточно. Якщо ні, то згадайте, що вже зробили з Україною східні орди, коли 100 років тому незалежність утримати не вдалося. Протистояти можемо лише єдністю, відмовою від стадної реакції, кропітким і щоденним донесенням правди світові», — зазначає нардеп.

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НЕЗЛАМНИЙ. Засуджений до 20 років ув’язнення в колонії суворого режиму український режисер О. Сенцов, якого утримують у виправній установі в Якутії, знаходить у собі сили для творчості. Його адвокат Д. Дінзе повідомляє, що за час перебування там Олег написав уже п’ять сценаріїв та одну повість. Політв’язень сподівається на обмін і повернення додому.

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«НАША ВІЙНА не може закінчитися «мінськими угодами» чи капітуляцією, бо нам нема куди відступати. Наша мова — це фундамент України, без якого України просто не буде. Війна закінчиться тільки нашою перемогою. Бо якщо хто не розуміє, поразка — це не просто анексія Криму, це тотальна фізична окупація всієї території України, знищення нашої ідентичності, і, насамперед, знищення української мови. Тож наша перемога — на сто відсотків українськомовний Київ… А хто проти — валіза, вокзал, Москва. Там вашу мову точно оберігатимуть». Такої думки блогер Олександр Аронець.

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НАЧЕ УКРАЇНА НЕ ВОЮЄ І НЕ БІДУЄ. «Як прем’єр Володимир Гройсман бюджет-2017 величав? Людиноцентричним? Рекордні за останні 26 років один мільярд 260 мільйонів гривень надбавки обивателям Банкової і Грушевського — людиноцентризм вищого ступеня. Це як в анекдоті часів президентства Януковича: «Україна для людей! Список людей додається». Маленькому українцю до того списку — зась. Там же великі люди — депутати, чиновники, судді, прокурори. А великим людям — великі витрати. Лише для Верховної Ради, Кабміну, Президента та його адміністрації у цьогорічному бюджеті так розщедрилися, наче Україна не воює, не бідує, а з жиру біситься», — робить висновок «Високий Замок».

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БЕЗ КРАЙНОЩІВ. Минулої неділі у Києві на історичному Лук’янівському цвинтарі перепоховали останки поета Олександра Олеся та його дружини, які ексгумували на Ольшанському кладовищі в Празі. Як було сказано під час похорону, це буде перша могила майбутнього Національного пантеону, який тут збираються створити. Вочевидь, такі перепоховання ще будуть. Як зазначає доктор філологічних наук Володимир Панченко, «уже виникли проблеми з могилою Володимира Винниченка та його дружини в Мужені (Франція). Не думаю, що цілком спокійно спочивають Михайло Драгоманов у Болгарії чи Нестор Махно й Симон Петлюра у Франції. На Ольшанському кладовищі в Празі, де поховано багато емігрантів з України, в будь-який момент може повторитися те, що сталося з могилою Олеся… Тільки, не доведи Господи, перетворювати святу справу на кампанійщину — на масове розривання могил за кордоном і великий похорон в Україні. Тоді вже зовсім сорому не оберемося…»

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І НЕМА НА ТО РАДИ. Як заявив нардеп Андрій Іллєнко, 2016 року з державного бюджету України на потреби «ДНР»/«ЛНР» пішло 34 мільярди гривень. Вороги України добре влаштувалися — знищувати нашу країну за її ж гроші. За такої капітулянтської позиції ми ніколи не повернемо нашу землю, ніколи не переможемо й зрештою втратимо всю країну. «Ми всі платимо «космічні тарифи» за ЖКГ, а частина цих грошей йде на забезпечення промосковських «бантустанів» на Донбасі, а отже, й на війну проти наших військових на східному фронті», — зазначає народний депутат.

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32 ЗАКОНИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДУ визначає видання Ukrainian People Magazine. Ось кілька з них: «Зберігай гроші у великих купюрах», «Виділяй з усього обсягу коштів недоторкану суму і постійно її збільшуй», «Обгрунтовуй кожну покупку», «Не давай гроші в борг», «Не бери гроші в борг», «Не розраховуйся майбутніми прибутками», «Сімейним бюджетом повинна керувати одна людина», «Зберігай гроші в різних валютах», «Бери кредит тільки тоді, якщо ти зможеш погасити його, навіть втративши джерело доходу», «Гроші повинні приносити користь», «Гроші люблять логіку, холодний розрахунок»…

За інформаціями видань «Українське слово», «Сільські вісті», «Високий Замок», «День», «За Збручем».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

Фото з вільних джерел