Роботодавці Тернопільщини потребують фахівців робітничих професій

Наприкінці минулого року на ринку праці Тернопільщини намітилась позитивна тенденція. Так, роботодавці області протягом листопада-грудня 2016-го запропонували місцевим центрам зайнятості на 39,3 відсотка вакансій більше, аніж у відповідному періоді 2015-го. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Кількість роботодавців, які у листопаді-грудні 2016 року звернулися до обласної служби зайнятості за сприянням в укомплектуванні вільних робочих місць і посад, збільшилась на 23,1 відсотка. А це посприяло зменшенню навантаження на 1 вільне робоче місце, яке на 01.01.2017 склало 9 безробітних, тоді як на початку минулорічного січня цей показник сягав 13 осіб.

За словами Василя Олещука, торік підприємства краю, як і раніше, найбільше потребували фахівців робітничих професій. Існував великий попит на продавців, водіїв автотранспортних засобів, кухарів, офіціантів, швачок, підсобних робітників і вантажників. Схоже, така тенденція збережеться й цьогоріч.

«Ми прогнозуємо, – сказав директор ОЦЗ, – що в 2017 році за пошуком роботи до нас звернуться близько 22-ох тисяч безробітних, а роботодавці Тернопільщини нададуть місцевим центрам зайнятості до 35 тисяч вакансій».

Прес-служба обласного центру зайнятості

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