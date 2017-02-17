Володимир Лупійчук і його скульптури

Експозиція робіт Володимира Лупійчука у Збаразькому замку.
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Друга спартакіада «Краще спортивне село Тернопільщини», яку організатори присвятили Дню фізичної культури та спорту, зібрала минулої неділі, 6 вересня, на Теребовлянському районному стадіоні «Колос», де всіх гостинно зустрічав ветеран спорту Ярослав Іванович Королюк, не менш колоритний склад учасників, ніж проведені трохи більше двох місяців тому в Скалаті старти основної частини ювілейних XXV сільських спортивних ігор […]
У прикрий для нашого народу та держави час — війни з «найближчим сусідом», яка палає на сході України, відзначатимемо вісімдесятиріччя від дня народження поета, члена національних Спілок письменників і журналістів України, одного з перших лауреатів обласної літературної премії ім. Степана Будного, літературно-мистецької премії ім. Братів Лепких, нашого земляка Бориса Миколайовича Демківа.
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