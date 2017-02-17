Володимир Лупійчук і його скульптури

Друга спартакіада «Краще спортивне село Тернопільщини», яку організатори присвятили Дню фізичної культури та спорту, зібрала минулої неділі, 6 вересня, на Теребовлянському районному стадіоні «Колос», де всіх гостинно зустрічав ветеран спорту Ярослав Іванович Королюк, не менш колоритний склад учасників, ніж проведені трохи більше двох місяців тому в Скалаті старти основної частини ювілейних XXV сільських спортивних ігор […]