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17.02.2017 автор:  Віра Перун

Володимир Лупійчук і його скульптури

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Експозиція робіт Володимира Лупійчука у Збаразькому замку.

Фото авторки

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Про автора

Віра Перун

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