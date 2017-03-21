Безкомпромісності юних позаздрять і дорослі

Два дні зранку до вечора в тернопільському шаховому клубі «Гамбіт» минулих вихідних, 18—19 березня, тривали відкриті обласні змагання школярів на призи клубу «Біла тура». В командному турнірі, проведеному за коловою системою в дев’ять турів, узяли участь шестеро найкращих квартетів юних прихильників древньої гри в своїх районах чи об’єднаних територіальних громадах і четверо найсильніших команд із загальноосвітніх навчальних закладів обласного центру.

Надзвичайна відповідальність за командний результат, без сумніву, не могла не позначитися на грі окремих учасників, не старших чотирнадцяти років. Однак вік справжнім шаховим талантам ніколи не був на заваді. Зайве тому підтвердження — успішний виступ Антоніни Лещук, Віри Венжинович та Яни Федорук, які захищали честь Почаївського будинку дитячої творчості та спорту. Навіть незважаючи на те, що за переважну більшість команд виступали по три юнаки та одна дівчина, юні шахістки разом зі своїм товаришем Тихоном Сімаковим безкомпромісно боролися в кожному з матчів.

І заслужено стали віце-чемпіонами, лише одним балом поступившись Вікторові Криську, Артемові Міхащуку, Максимові Дерлиці і Каріні Хабенюк з Тернопільської СЗОШ №29 з поглибленим вивченням іноземних мов, які показали найкращий результат — 14 очок. А третє місце, теж з відставанням в один пункт від срібних призерів, завоювали Олександр Ященко, Богдан Драган, Артур Гасай та Олеся Гап’юк з Української гімназії імені І. Франка, не дозволивши піднятися на п’єдестал пошани четвертим у підсумковому протоколі, юним шахістам із школи-ліцею імені Н. Яремчука.

За азарт, жагу до перемоги заслуговують також на відзнаку їхні ровесники з Гаїв Розтоцьких Зборівського району, Залозецької об’єднаної територіальної громади, Хоросткова, Гусятинського і Чортківського районів, Тернопільської СЗОШ №7.

Лауреати змагань на призи клубу «Біла тура» нагороджені кубками, медалями і грамотами від організаторів — управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, обласних центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та шахової федерації.

Фото з вільних джерел