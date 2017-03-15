«Бронза» теж зайвою не буде

Випускник Тернопільської школи-колегіуму імені Йосифа Сліпого майстер спорту Тарас Радь продовжує збирати нагороди престижних міжнародних змагань з біатлону серед спортсменів з особливими потребами. За ще однією медаллю довелося летіти аж до Південної Кореї.

У відомому любителям зимових видів спорту Пхенчані, де через рік відбудуться чергові зимові Олімпійські і Параолімпійські ігри, сьогодні, 15 березня, завершився передостанній у цьому сезоні етап Кубка світу з біатлону і лижних перегонів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами зору. Українські атлети, які нещодавно напрочуд упевнено виграли командну суперечку на чемпіонаті світу в Німеччині, знову були серед фаворитів.

І серед них — наш сімнадцятирічний земляк, вихованець тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ центру Тарас Радь, який на світовій першості серед чоловіків в категорії сидячи двічі став віце-чемпіоном і бронзовим призером у перегонах біатлоністів. У спринтерській гонці стріляючих лижників на 7,5 кілометра традиційно повів надзвичайно напружену боротьбу за медалі з німецьким атлетом Мартіном Фляйгом і господарем траси Сін Ей Х’юном. Усі троє лише по одному разу промахнулися на двох вогневих рубежах, змусивши конкурентів розпрощатися з мріями про місце на п’єдесталі. А на завершальному відрізку дистанції більше сил, вочевидь, залишилося в старших за віком конкурентів Тараса. На 46 секунд його випередив Мартін Фляйг, а срібного призера з Кореї відділили від бронзового тільки одинадцять.

Наставник Тараса Радя заслужений тренер України Віктор Федорчак розповів, що після завершення передпараолімпійського тижня, який традиційно проводиться за рік до чергової Параолімпіади, наші співвітчизники відразу відправилися до японського Саппоро, де і відбудеться завершальний етап Кубка світу. А ось інші подробиці — вже після повернення Тараса додому.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»