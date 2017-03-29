Василь КАРПА: «Змінилася система оподаткування високих пенсій»

Пропозиція Тернопільської ОДПІ поспілкуватися під час чергової гарячої лінії на тему декларування доходів, звісно ж, знайшла відгук у багатьох наших земляків. На запитання всіх охочих цього разу відповідав начальник відділу організації роботи Василь КАРПА:

— На фоні традиційних уже на початку року закликів задекларувати неоподатковані доходи не можу не запитати про надвисокі пенсії. Тих, хто їх отримує, якось змусили поділитися із державою? Чи пропозиції так пропозиціями і залишилися?

— Із запитання неважко дійти висновку, що ви до такої категорії пенсіонерів не належите. А попри те система оподаткування високих пенсій існує вже третій рік. Більше того, починаючи з 2017-го, змінився її механізм.

Законодавці, вочевидь, дослухалися до окремих категорій незадоволених пенсіонерів. Торік, скажімо, оподатковувалася пенсія, яка перевищувала триразовий розмір мінімальної зарплати. Тож ділитися, як ви сказали, з державою змушені були і пенсіонери, які отримували близько чотирьох тисяч гривень на місяць. Навряд чи хтось з них готовий був визнати, що такі кошти — надвисокі. До бюджету Тернополя і Тернопільського району, до речі, пенсіонери торік перерахували майже 2,2 мільйона гривень податку на доходи.

Натомість закріплена на сьогодні в статті 164 Податкового кодексу України норма суттєво відрізняється. До загального річного оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсії (разом з нарахованою згідно із законодавством індексацією) або щомісячного довічного грошового утримання, отриманого з Пенсійного фонду чи бюджету, які перевищують десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Розмір прожиткового мінімуму для останніх, до речі, установлюється на перше січня звітного податкового року і в 2017-му, згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», становить 1247 гривень.

А це означає, що з першого січня цього року оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою вісімнадцять відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка підлягають пенсії, розмір яких перевищує 12470 гривень. Для прикладу, якщо хтось отримує 12800 гривень, то з надлишку в 330 гривень сплатить 59 гривень 40 копійок податку на доходи і 4 гривні 95 копійок військового збору.

Нагадаю і про те, що Податковим кодексом закріплено також оподаткування пенсій з іноземних джерел. Якщо, згідно з міжнародними договорами, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їхньої виплати. Однак усі ці вимоги не застосовуються до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті десятої Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

— Наскільки знаю, тим, хто має право на податкову знижку, нема потреби поспішати з поданням декларації до першого травня. Чи щось змінилося?

— Усе по-старому. Платник, який бажає скористатися правом на податкову знижку за підсумками 2016 року, має право впродовж усього 2017 року подати за місцем своєї податкової адреси річну декларацію. А ось на наступні податкові роки це право не переноситься.

— Щорічно декларую доходи від професійної артистичної діяльності, сплачую податки. Тож чи маю право скористатися податковою знижкою за переобладнаний торік на газ автомобіль?

— Розчарую вас. Фізичні особи — підприємці та особи, які займаються незалежною професійною діяльністю (іншими словами — самозайняті), не мають права на нарахування податкової знижки стосовно свого річного оподатковуваного доходу, одержаного в межах провадження їхньої діяльності. Передусім тому, що такий дохід не є заробітною платою.

— Чи повинна подавати декларацію донька, отримавши торік від батька в дарунок частину будинку?

— Не повинна. Дохід у вигляді подарунків від осіб першого ступеня споріднення (батьки, чоловік, дружина, діти) оподатковується за нульовою ставкою. Якщо немає інших підстав для декларування доходів, подавати «нульову» декларацію не потрібно.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ