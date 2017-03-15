Випускний на майданчику

У Тернопільській ЗОШ №24 відбувся фінальний тур чемпіонату обласної дитячо-юнацької волейбольної ліги серед юнаків 2000 року народження. До квартету найкращих із завойованими під час попередніх змагань заліковими очками увійшли вихованці Теребовлянської і Бережанської дитячо-юнацьких спортивних шкіл і два колективи Тернопільської ДЮСШ №1.

Дводенні баталії засвідчили перевагу підопічних Михайла Туркули з Теребовлі. Юнакам, які освоюють ази майстерності гри над сіткою під керівництвом молодого тренера Тернопільської міської комунальної школи Назара Симотюка, виявилося до снаги вибороти титул віце-чемпіона. А очолювана Ігорем Чорним бережанська команда в боротьбі з підопічними ще одного досвідченого наставника Миколи Галіздри завоювала «бронзу».

Чемпіонів турніру випускників загальноосвітніх навчальних закладів організатори відзначили кубком. Усіх лауреатів — медалями і грамотами.

Фото Тернопільської ОДЮСШ