Вряди-годи порадували «Карпати»

Трохи більше чотирьох тисяч глядачів стали свідками третьої в сезоні перемоги «Карпат». Зміцнивши на минулому тижні склад ще й досвідченими Олександром Гладким та Олегом Голодюком, зелено-білі в матчі двадцятого туру здолали на «Арені Львів» «Олександрію» — 1:0.

Єдиний у зустрічі гол на 39-й хвилині ударом зі штрафного вдалося забити іншому відомому ветеранові Ігореві Худоб’яку. Капітан львів’ян, до речі, засмутив колишнього свого одноклубника і голкіпера тернопільської «Ниви» Андрія Новака. Той, як завжди, діяв упевнено. Але після влучного пострілу впритул зі штангою захищеного «стінкою» кута воріт виявився безсилим допомогти партнерам.

Єдиний гол вирішив долю і зустрічей за участю дуету лідерів вітчизняного футболу. Київських динамівців в домашньому матчі з донецьким «Олімпіком» уже в компенсований до другого тайму час виручив Артем Бесєдін, вдало зігравши головою після розіграшу кутового. А в Луцьку, де «Волинь» приймала донецький «Шахтар», гірники, не реалізувавши чималої кількості створених моментів, на 66-й хвилині домоглися бажаного завдяки курйозній ситуації. М’яч залетів у ворота Віталія Неділька після того, як, влучивши в півзахисника гостей Віктора Коваленка, дезорієнтував голкіпера.

Інші результати двадцятого туру: «Дніпро» — «Чорноморець» — 1:1, «Ворскла» — «Зоря» — 1:2, «Сталь» — «Зірка» — 3:0.

За два тури до завершення першої частини чемпіонату чотири найкращі команди вже гарантували собі місце у фінальній шістці. Серед трьох же інших претендентів найгірші шанси, здається, у «Ворскли» теребовлянця Ігоря Пердути. А найближчих вихідних, 11—12 березня, коли відбудуться зустрічі 21-го туру, центральним буде матч «Зорі» і «Шахтаря».

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