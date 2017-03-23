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23.03.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Віра сил додає

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У спортклубі Тернопільського «Інваспорту» визначилися лауреати другого обласного етапу всеукраїнської спартакіади дітей з особливими потребами «Повір у себе» з шашок. Участь у змаганнях узяли три десятки юних прихильників гри віком від десяти до п’ятнадцяти років. 

Звернувшись до них на церемонії урочистого відкриття, начальник центру, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Юзчишин не міг не зазначити, що чимало юнаків і дівчат досягли відчутного прогресу в майстерності завдяки невтомній праці педагогічних працівників інтернатів і навчально-реабілітаційних центрів та, передусім, тренера ДЮСШ «Інваспорт», майстра спорту Пантелеймона Яблонського.

Напружені баталії підтвердили слова керівника. В турнірі дівчат Юлія Островська з Теребовлянського НВК виборола чемпіонський титул, витримавши гостру конкуренцію з боку Марії Міщук і Віталії Мороз з Тернопільської спеціалізованої школи-інтернату I—III ступенів. А юнацькі баталії принесли успіх Олександрові Процюку з Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру і двом теребовлянцям — Ігореві Рачію з навчально-реабілітаційного центру і Владиславові Сидорчуку з навчально-виховного комплексу.

Лауреати нагороджені медалями і грамотами. Разом з відзнаками діти також вибороли право виступити на наступному етапі змагань.

Фото тернопільського «Інваспорту»

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Богдан Дікальчук

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