Віра сил додає

У спортклубі Тернопільського «Інваспорту» визначилися лауреати другого обласного етапу всеукраїнської спартакіади дітей з особливими потребами «Повір у себе» з шашок. Участь у змаганнях узяли три десятки юних прихильників гри віком від десяти до п’ятнадцяти років.

Звернувшись до них на церемонії урочистого відкриття, начальник центру, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Юзчишин не міг не зазначити, що чимало юнаків і дівчат досягли відчутного прогресу в майстерності завдяки невтомній праці педагогічних працівників інтернатів і навчально-реабілітаційних центрів та, передусім, тренера ДЮСШ «Інваспорт», майстра спорту Пантелеймона Яблонського.

Напружені баталії підтвердили слова керівника. В турнірі дівчат Юлія Островська з Теребовлянського НВК виборола чемпіонський титул, витримавши гостру конкуренцію з боку Марії Міщук і Віталії Мороз з Тернопільської спеціалізованої школи-інтернату I—III ступенів. А юнацькі баталії принесли успіх Олександрові Процюку з Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру і двом теребовлянцям — Ігореві Рачію з навчально-реабілітаційного центру і Владиславові Сидорчуку з навчально-виховного комплексу.

Лауреати нагороджені медалями і грамотами. Разом з відзнаками діти також вибороли право виступити на наступному етапі змагань.

Фото тернопільського «Інваспорту»