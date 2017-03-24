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24.03.2017 автор:  Богдан Дікальчук

В єдиного соціального внеску відпусток не буває

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Підприємець на першій групі спрощеної системи оподаткування, який не використовує найманих працівників, запланував піти на місяць у відпустку. Знаючи, що єдиний податок за цей період не сплачуватиме, цікавиться: як бути з єдиним соціальним внеском? 

Відповідь отримали від фахівців Тернопільської ОДПІ. Ті роз’яснили: Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» не містить норм про звільнення підприємців — платників єдиного податку від сплати єдиного соціального внеску на період перебування у відпустці.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Богдан Дікальчук

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