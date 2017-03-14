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14.03.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Готуючись до вирішальних баталій

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У двох матчах передостаннього тринадцятого туру першого етапу чемпіонату України серед жіночих команд суперліги волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» упевнено здолали на своєму майданчику «Сєвєродончанку» із Сіверськодонецька — 3:0, 3:0. Призерки трьох попередніх чемпіонатів нині переживають не кращі свої часи, міцно закріпившись на позиції аутсайдера. 

До Тернополя головний тренер жіночої збірної України Гарій Єгіазаров, який одночасно є наставником «Сєвєродончанки», і взагалі привіз тільки сімох юних вихованок ДЮСШ. Дівчата, без сумніву, старалися, в завершальній партії повторного поєдинку навіть довели справу до тай-брейку — 24:26. Однак у протистоянні з командою, яка нині впевнено посідає другий рядок турнірної таблиці, завершити на свою користь хоча би сет майстерності їм усе ж не вистачило. В стартовому двобої підопічним Віктора Туркули для перемоги вистачило 55 хвилин — 25:22, 25:12, 25:17. А в повторному через уже згадану напружену кінцівку третього ігрового відрізку довелося затриматися на майданчику одну годину і чотири хвилини — 25:14, 25:21, 26:24.

В інших матчах тринадцятого туру зафіксовано такі результати: «Білозгар» (Вінниця) — «Хімік» (Южне) — 0:3, 0:3, «Регіна» (Рівне) — «Педуніверситет» (Чернігів) — 3:0, 3:0, «Волинь» (Луцьк) — «Орбіта» (Запоріжжя) — 3:0, 0:3.

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Перший етап чемпіонату завершиться найближчих суботи-неділі, 18—19 березня. У чотирнадцятому турі тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» у гостях поміряється силами із чернігівським «Педуніверситетом». А ім’я четвертої команди, яка здобуде право під час фінального турніру посперечатися за нагороди турніру, визначиться в Запоріжжі, де «Орбіта» з’ясує стосунки з вінницьким «Білозгаром».

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Богдан Дікальчук

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