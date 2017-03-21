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21.03.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Декларацію можете не подавати

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Торік працював викладачем у двох навчальних закладах. Чи зобов’язаний до першого травня подати декларацію? 

У відділі адміністрування податку на доходи фізичних осіб та податків з громадян Тернопільської ОДПІ роз’яснили, що в зв’язку із запровадженням у 2016 році єдиної ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі вісімнадцяти відсотків замість 15-ти і 20-ти, викладачі, які отримують доходи від двох чи більше податкових агентів, уже не мають обов’язку подавати річну декларацію.

Детальніші консультації, тренінги та надання практичної допомоги в заповненні декларації про майновий стан і доходи можна отримати в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Богдан Дікальчук

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