Завтра — фінальний турнір

Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з Гусятинською федерацією футболу і комунальним підприємством «Колос — спорт для всіх» стали організаторами першості району з міні-футболу. Минулих вихідних, 18—19 березня, сімнадцять команд з’ясували стосунки на груповій стадії.

Після завершення баталій, які відбулися на полі зі штучним покриттям Гусятинської ДЮСШ, право посперечатися за нагороди турніру завоювали вісім найкращих колективів — із Хоросткова, районного центру, ДЮСШ, Перемилова, Городниці, Старого Нижбірка і Васильківців, які на вирішальній стадії будуть представлені двома командами.

У суботу, 25 березня, фінальний турнір також відбудеться на полі зі штучним покриттям дитячо-юнацької спортивної школи.

Фото з архіву Антона КУЗИКА