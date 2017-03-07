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07.03.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Запрошують «Біла тура» і «Диво-шашки»

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Березень — надзвичайно відповідальна пора для найкращих юних прихильників шахів і шашок краю. Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з управлінням фізичної культури та спорту облдержадміністрації, обласною шаховою федерацією і шахово-шашковим клубом «Авангард» проведуть відкриті обласні змагання з цих двох інтелектуальних древніх ігор. 

Обидва турніри — командні, право взяти в них участь раніше завоювали переможці районних стартів і зональних змагань у Тернополі, Чорткові, Бережанах, Кременці, а також в об’єднаних територіальних громадах. У складі кожного з квартетів — три юнаки та одна дівчина, не старші 2003 року народження.

Першими з’ясують стосунки юні шахісти. Баталії в шаховому клубі «Гамбіт», розташованому в обласному центрі на вулиці Подільська,37-А, відбудуться 18—19 березня. Причому для учасників «Білої тури» обов’язковою умовою є вміння записувати шахові партії.

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А в останні вихідні місяця, 25—26 березня, ареною проведення турніру «Диво-шашки» стане шахово-шашковий клуб «Авангард» на вулиці І. Франка,16.

Фото з архіву Тернопільського «Спорту для всіх»

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Богдан Дікальчук

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