Запрошують «Біла тура» і «Диво-шашки»

Березень — надзвичайно відповідальна пора для найкращих юних прихильників шахів і шашок краю. Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з управлінням фізичної культури та спорту облдержадміністрації, обласною шаховою федерацією і шахово-шашковим клубом «Авангард» проведуть відкриті обласні змагання з цих двох інтелектуальних древніх ігор.

Обидва турніри — командні, право взяти в них участь раніше завоювали переможці районних стартів і зональних змагань у Тернополі, Чорткові, Бережанах, Кременці, а також в об’єднаних територіальних громадах. У складі кожного з квартетів — три юнаки та одна дівчина, не старші 2003 року народження.

Першими з’ясують стосунки юні шахісти. Баталії в шаховому клубі «Гамбіт», розташованому в обласному центрі на вулиці Подільська,37-А, відбудуться 18—19 березня. Причому для учасників «Білої тури» обов’язковою умовою є вміння записувати шахові партії.

А в останні вихідні місяця, 25—26 березня, ареною проведення турніру «Диво-шашки» стане шахово-шашковий клуб «Авангард» на вулиці І. Франка,16.

Фото з архіву Тернопільського «Спорту для всіх»