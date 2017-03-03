Кожен з кожним — сильніший «Сапсан»

Дводенні баталії чемпіонату Чортківського району з волейболу серед чоловічих команд, які відбулися минулих вихідних у спортивних залах місцевої ДЮСШ і ЗОШ №5, визначили справді найсильніших. Адже турнір за коловою системою дав змогу кожній команді уникнути прикрих несподіванок, які іноді трапляються за олімпійською, з вибуванням.

Тож черговий успіх багаторазових переможців і призерів аналогічних змагань із чортківського «Сапсану» ніхто не може поставити під сумнів. Титул віце-чемпіонів у суперечці чотирнадцятьох команд цього разу дістався аматорам гри над сіткою з Бичківців. А згуртований колектив «Ветеран» радів третьому місцю не менше за переможців.

Чортківський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», міське управління освіти, молоді та спорту і відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації нагородили лауреатів грамотами, медалями і кубками.

Фото Чортківського «Спорту для всіх»