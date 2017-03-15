Коли весь п’єдестал — тернопільський

Уже всімнадцяте у Львові провели Всеукраїнський турнір з легкої атлетики пам’яті Ярослава Тягнибока. Минулої суботи, 11 березня, в манежі спортивного комплексу Збройних сил за нагороди традиційних змагань сперечалися понад три сотні атлетів із шести областей.

Збірна Тернопільщини, сформована головним чином юнаками і дівчатами старшої вікової групи з освітянської обласної ДЮСШ, вельми потішила своїх наставників. Достатньо сказати, що після завершення суперечки в трьох дисциплінах на п’єдестал пошани піднялися тільки наші земляки, а ще в двох їм виявилося до снаги завоювати дві з трьох медалей.

Так і не знайшлося конкурентів дівчатам із групи метальних дисциплін Галини Шмуляєвої, штовхальницям ядра Вікторії Мітюрьовій (11 м 37 см), Наталії Гривняк (10 м 85 см) і Дарині Мостовій (10 м 2 см) та юнакам Богдана Дуди в бігу на 800 метрів — Владиславові Кравчуку (2 х 6,0 с), Миколі Хомку (2 х 12,0 с) і Віталієві Крижанівському (2 х 14,0 с). А в турнірі дорослих стрибунів у висоту тренера ДЮСШ Тернопільського району хет-триком потішили Віктор Ворко (2 м 10 см) та Олександр Хома з Назаром Вовчком, які, підкоривши планку на висоті 1 метр 90 сантиметрів, розділили друге-третє місця.

У вирішальному забігу спринтерів на 60 метрів дуетом домоглися успіху підопічні заслуженого тренера України Михайла Васірука. Друге місце виборов Назар Флисник (6,9 с), третє —Олександр Підліпчук — 7,0 с. У юнацькому турнірі штовхальників ядра переміг Андрій Жук (12 м 31 см), а Денис Махно фінішував третім — 9 метрів 87 сантиметрів. Сама ж наставниця штовхальників Галина Шмуляєва теж вирішила довести своїм вихованцям, що є ще порох у порохівницях. І в турнірі жінок, штовхнувши в кращій спробі 4-кілограмовий снаряд на 8 метрів 98 сантиметрів, заслужено виборола «бронзу».

Порадіймо і за підопічну Ольги Стефанишин Ірину Бернацьку, яка стала переможницею серед дорослих у бігу на 800 метрів, — 2 хвилини 37,0 секунди. Всіх переможців і призерів організатори нагородили медалями, грамотами і цінними призами.

Легкоатлети Тернопільської ОДЮСШ висловлюють подяку за фінансову підтримку під час поїздки на змагання депутатові обласної ради, голові обласної організації ВО «Свобода» Олегові Сиротюку.

Фото Андрія СОКОЛОВА