Коли податки самому сплачувати не потрібно

Якщо ви здали нерухоме майно в оренду юридичній чи фізичній особі — підприємцю, то ані подавати декларацію, ані самостійно сплачувати податок вам не потрібно. Про це нагадали в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Тернопільської ОДПІ.

Обов’язок оподатковувати виплачений дохід матиме орендар. Саме його Податковий кодекс наділяє статусом податкового агента. Ставка податку на доходи фізичних осіб у 2017 році становить 18 відсотків від суми доходу. Також утримується і 1,5 відсотка військового збору. Тож, отримавши орендну плату за мінусом утриманих податку та збору, вважайте свій обов’язок щодо сплати платежів та декларування виконаним.

Нагадали фахівці управління і про те, що доведеться сплатити податок на нерухоме майно. Відповідно до Податкового кодексу пільги з його сплати не надаються, якщо житло використовується власниками з метою одержання доходів.

Детальніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ