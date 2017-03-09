Команда сильна особистостями

Тижневий марафон у Коломиї Івано-Франківської області, під час якого відбулися чемпіонати України з пауерліфтингу і жиму штанги лежачи, подарував масу позитивних емоцій нашим землякам. Вихованцям тренерів Тернопільської ОДЮСШ з літніх видів спорту Ігоря Лисого, Артура Олійника і Тараса Карапулька виявилося до снаги завоювати аж двадцять шість медалей.

Причому найкращим з них завдяки напруженій праці на тренуваннях удалося вийти на вищий рівень результатів. Норматив майстра спорту міжнародного класу вперше на офіційних всеукраїнських стартах підкорився Тарасові Бубену. Майстрами стали Богдан Гайдамака і Павло Петрик, кандидатом у майстри — Анастасія Луцька.

Успішні особисті виступи допомогли збірним Тернопільської ОДЮСШ з літніх видів спорту різних вікових груп відзначитися і в командній суперечці. В турнірі з пауерліфтингу командну звитягу відсвяткували юніори з юніорками, юнаки і дорослі, а жінки вибороли третє місце. Натомість у жимі лежачи обидві дорослі збірні завоювали титул віце-чемпіонів.

Фото з архіву Ігоря ЛИСОГО