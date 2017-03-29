Протягом двох місяців Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» проводив конкурс дитячого малюнка на спортивну тематику. Участь у творчому змаганні взяли вихованці спеціалізованих навчальних закладів.

Юні художники з Тернопільського дитячого будинку для дітей шкільного віку, Теребовлянського навчально-виховного комплексу і Чортківської загальноосвітньої школи-інтернату I—III ступенів з допомогою олівців та пензлів розповіли про свої улюблені види спорту — волейбол, футбол, лижі. І в кожному малюнку важко було не помітити любов до здорового способу життя, позитив від занять тією чи іншою грою.

У різних вікових групах переможцями стали Валерій Ільчак, Ігор Заваринський, Юлія Майор і Ліля Кундрат. Лауреатів нагородили грамотами і призами Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву «Спорту для всіх»